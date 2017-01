Remedios caseros que dar mejores resultados como el bicarbonato

En el aposento de una fémina generalmente hay un joyero donde coloca anillos y también imitaciones de otros años que hoy día no las usan porque estan enmohecidas o incluso por olvido.

Algunas de estas joyas asi como gargantillas y brazaletes pueden servir si se frotan con aplomo de cara a que brillen igual que años atrás.

Muchas de estas piezas eran de color dorado y plata ya que se crearon con metales que con los años e incluso el fresco se han ennegrecido. Lo que en un principio sería conveniente es determinar el tipo de aleación y naturalmente la tonalidad que tienen hoy día.

Un gran número de gargantillas están chapadas en oro y por supuesto antes o después pierden el color y no es sencillo volver a obtener ese color dado que sería preciso recubirlas una vez más de ese metal tan apreciado y será mejor obtener una alhaja nueva, siempre que se considere un mineral que no suba mucho de precio dado que al ser de plata buena son más caras.

La plata cotizada envejece bastante peor que otras aleaciones y ademas cuesta mucho mucho más limpiarla. En el caso de que necesite limpiar los pendientes debería hacerlo con un trapo limpio y restregar intensamente con el objetivo de que lo oscurecido no se note, no obstante si no se quita contamos con métodos que suelen dar mejores resultados como el bicarbonato, el zumo de limón o la pasta de dientes. No utilice componentes químicos que podrían chamuscar ese metal pero además puede llegar a hacerse daño en los ojos o las manos al contacto con ese líquido.

Si dentro de su cofrecillo tiene muchos anillos y aretes de plata buena y tiene la intención de que no se le estropeen tiene que frotar estas alhajas usando compuestos buenos.

A veces en esos guardajoyas hallamos alhajas que no están en buen estado y es preciso ir a una tienda de alhajas de mi collar con nombre con objeto de que las reparen, sin embargo muchas veces es menos económico que adecentarlas con ciertos métodos que puede aprender en internet.

Existen hembras que no tienen un estuche con el propósito de tener sus gargantillas de modo que las meten en gavetas, de esta manera suelen perderse pulseras al no estar bien organizadas.

Las señoras tienen gran cantidad de collares y lo más eficiente será elegir un estuche amplio que tenga algunos apartados de cara a organizar adecuadamente todas las alhajas. Los estuches se ofertan en bazares además de en establecimientos especializados en donde puede seleccionar el que más le guste y obviamente se acople al sitio del que disponga en su domicilio. Tenga en cuenta colocarlo donde no se encuentre fácilmente por si alguien intentase timarle.

Las piezas de joyería que cuestan mucho vienen en cajas para preservarlas de golpes y rozamientos, en todas las casas hay gargantillas de alto coste. Si hace un viaje y no dispone de medidas de seguridad en su vivienda, traslade las joyas a un sitio seguro, pues podrán apropiarse de ellas los mangantes al no pesar mucho además de que si son de oro pueden forjarlo y negociar con individuos sin miramiento que luego lo emplean para diseñar collares.